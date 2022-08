Roma, è partita la clessidra per Wijnaldum: accordo totale e sbarco vicino

“Quando arriva Wijnaldum? ”. Nemmeno il tempo di chiedere come stai o dove vai in vacanza. La prima domanda è su Gini che ha sostituito per ora il nome di Dybala nei bar, nelle chat e sui social romanisti. La risposta è positiva. “Arriva, presto”. Sì perché l’accordo col Psg è stato definito qualche giorno fa e ha trovato ieri anche l’ultima limata sui dettagli inerenti all’ingaggio dell’olandese. In realtà si è atteso oggi per la scadenza del 31 luglio che ha portato il bonus da 3 milioni a Wijnaldum dal Psg e ha permesso alla Roma di risparmiare una mensilità. Tutto secondo i piani.

Il centrocampista dei sogni per Mourinho arriverà in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni che diventa obbligo in caso di piazzamento in Champions e in base a un numero di presenze non altissimo. L’ingaggio da 7 milioni e passa per il primo anno sarà pagato al 40% dal Psg col giocatore che ha rinunciato a dei bonus personali. Negli anni a venire ci penserà il Decreto Crescita. Insomma un’operazione perfetta per la Roma. Che necessitava di qualche giorno in più. Ma torniamo alla domanda del mese: “Quando arriva Wijnaldum?”. Il giocatore ha già la valigia in mano e freme al gate. Possibile che possa sbarcare già domani mattina con visite mediche allegate, al massimo mercoledì. Poi subito in campo con lo Shakhtar il 7 agosto. Insomma è davvero questione di ore. Attivate le clessidre.