Roma, Depay non parte a gennaio: su di lui anche Juve, Arsenal e Galatasaray

L'attaccante olandese è in fondo alle gerarchie di Xavi, ma non sarà ceduto in inverno e andrà via a zero in estate: i giallorossi sono interessati, ma non sono gli unici

Una delle suggestioni più importanti in questi ultimi giorni sul mercato è stata senza dubbio quella che ha accostato Memphis Depay alla Roma. L'olandese sarebbe in uscita dal Barcellona, oltre che in scadenza di contratto, cederlo a gennaio sarebbe la soluzione per incassare qualcosa. Come riporta il 'Mundo Deportivo', però, i blaugrana non ritengono più necessario fare operazioni in uscita in inverno per poter acquistare, nonostante i paletti imposti da Uefa e Liga. Soprattutto con la squalifica di Lewandowski che salterà tre partite. A questo punto la scelta starà a Xavi, se puntare ancora sull'olandese o tenerlo definitivamente fuori dal progetto in vista dell'estate. Quando sarà libero di firmare gratis per qualsiasi squadra. Anche perché per Depay sono tante le squadre interessate: oltre alla Roma, anche Juve, Arsenal e Galatasaray.