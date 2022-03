Roma, dall’Inghilterra: Abraham blindato, 120 milioni è la richiesta del club

Su di lui ci sono state richieste dal Manchester City e dal Manchester United che però ora dovranno cambiare obiettivo

A Roma è Tammy mania. Il centravanti inglese ha segnato già 23 reti in questa stagione tra Serie A, Coppa Italia e Conference League ad un gol dal record di Volk come segnature nella prima stagione. Ma quanto vale l'attaccante? 100 milioni di sterline, ossia 120 milioni di euro. Secondo il quotidiano inglese Daily Mail, la società giallorossa è pronta a fissare un prezzo elevatissimo per il numero 9 di Mourinho, allo scopo di trattenerlo nella capitale e scoraggiare così eventuali avance dei maggiori club europei per la prossima estate. Su di lui ci sono state richieste dal Manchester City e dal Manchester United che però ora dovranno cambiare obiettivo.