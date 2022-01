Roma, dall’Hoffenheim a parametro zero: Pinto pensa a Grillitsch per giugno

Il centrocampista lascerà sicuramente il suo club e la Germania la prossima estate. Il nazionale austriaco è ancora un possibile obiettivo di Mourinho

La Roma continua a seguire Florian Grillitsch in vista del mercato estivo. Secondo Sky Sport, i giallorossi possono puntare al mediano austriaco per giugno prendendolo a parametro zero. L’austriaco ha infatti il contratto in scadenza con l’Hoffenheim e non ha intenzione di rinnovarlo. Il classe ’95 è stato monitorato costantemente da Tiago Pinto e da Josè Mourinho ma sul giocatore ci sono anche l'interesse di Newcastle e Milan che lo seguono da molto vicino. Da qualche settimane inoltre il calciatore ha cambiato procuratore affidandosi a Jonathan Barnett, agente anche di Camavinga e Grealish.