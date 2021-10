Roma, dalla Spagna: Ceballos possibile rinforzo per gennaio

Mourinho vorrebbe il centrocampista del Real Madrid, rimasto in Spagna a causa dell'infortunio alla caviglia

Non solo Zakaria. Per gennaio la Roma pensa anche a Dani Ceballos per rinforzare la mediana. Tiago Pinto e i Friedkin hanno promesso a Mourinho di alzare il livello della rosa nella prossima sessione di mercato. Come riporta il quotidiano catalano El Nacional, tra i possibili obiettivi ci sarebbe anche il centrocampista del Real Madrid. Lo spagnolo, lo scorso anno in prestito all'Arsenal, è rimasto al Real dopo essersi infortunato gravemente alla caviglia (rientro previsto entro dicembre) la scorsa estate, ma non rientrerebbe nei piani di Ancelotti. Per questo a gennaio cercherà una soluzione lontano dalla capitale iberica. Mourinho, che avrebbe già parlato con il giocatore, gli avrebbe promesso un ruolo centrale nella sua Roma.