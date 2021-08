Roma, corsa contro il tempo per Ciervo alla Sampdoria

Gli agenti del classe 2002 stanno trattando con i blucerchiati

Riccardo Ciervo può diventare presto un giocatore della Sampdoria. In questi minuti le parti stanno cercando di chiudere la trattativa, è una corsa contro il tempo visto che manca meno di un'ora alla fine del mercato. Classe 2002, in queste settimane è stato aggregato alla Roma di Mourinho insieme agli altri giovani usciti dalla Primavera. Gli agenti sono al lavoro con i minuti contati per l'operazione impostata su un prestito con diritto di riscatto a favore della Samp e contro riscatto per i giallorossi.