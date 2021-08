Roma, ceduto a titolo definitivo Tall all’Olimpia Lubiana

I giallorossi hanno ufficializzato l'addio dell'attaccante della Primavera di Alberto De Rossi

Attraverso il proprio profilo Twitter la Roma ha ufficializzato l'addio di Lamine Tall. Il giovane calciatore classe 2001 lascia i giallorossi a titolo definitivo per approdare all'Olimpia Lubiana. Per lui nella scorsa stagione 40 presenze con la Primavera allenata da Alberto De Rossi con 13 reti e 4 assist. Il calcaitore era stato tesserato nell'ottobre 2019 dalla società giallorossa dopo essere stato scoperto da un osservatore dell'Ascoli. Ora per Tall una nuova avventura lontano dalla Capitale.