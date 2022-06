Roma, c’è concorrenza per Senesi: interessa anche al Siviglia

Sta diventando una cora con sempre più concorrenti quella per assicurarsi Senesi. Alla Roma, interessata da tempo al giocatore che ha affrontato anche in finale di Conference League, oltre all'Inter si è aggiunto anche il Siviglia. Secondo Estadio Deportivo, Monchi avrebbe inserito il difensore argentino tra i papabili sostituti di Diego Carlos e Koundé. Il primo è già partito mentre il secondo è con le valigie in mano. Ci sarebbe dunque un reparto da rifondare da zero. Altro nome vicino al club spagnolo è quello di Marcao che aveva destato l'interesse di Pinto a gennaio.