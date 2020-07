Roma, Bouah cambia agente ed entra nella scuderia di Federico Pastorello – FOTO

Sono mesi importantissimi per la carriera e il futuro di Devid Bouah. Il giovane terzino della Roma, tra i talenti migliori della cantera giallorossa, ha ormai recuperato dal grave infortunio al ginocchio ed era pronto a tornare in campo, prima dello stop definitivo del campionato Primavera. Il classe 2001 è pronto a spiccare il volo nel calcio dei professionisti e per farlo ha deciso di affidarsi a un nuovo agente: dopo aver lasciato la BSM di Diego Tavano, infatti, Bouah ha firmato con l’agenzia di Federico Pastorello. Ad ufficializzarlo è stato proprio quest’ultimo sui social: “Sono molto felice di annunciare la nostra firma con Devid Bouah! Faremo grandi cose insieme!” Il giocatore della Roma raggiunge così altri talenti come Sebastiano Esposito.