Roma, Ben White del Brighton il primo nome della lista di Mourinho

I giallorossi avrebbero individuato un possibile acquisto per il pacchetto arretrato. La concorrenza e il prezzo potrebbero essere un ostacolo alla trattativa

La Roma avrebbe individuato il centrale difensivo per la prossima stagione. Come scrive Chiara Zucchelli su Gazzetta.it il centrale del Brighton BenWhite sarebbe un profilo perfetto per i giallorossi: relativamente giovane (compirà 24 anni a ottobre), ma pronto. Lo scoglio più grande però è quello relativo al prezzo. Il difensore inglese è valutato almeno 30 milioni di sterline, bonus esclusi. Secondo The Sun, il 23enne difensore centrale dell'Inghilterra, titolare indiscusso del suo club in questa stagione, è seguito anche da Manchester United, Arsenal, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. Mourinho avrebbe messo gli occhi su di lui durante la sua esperienza sulla panchina del Tottenham e ora vorrebbe portarlo a Roma. L'obiettivo è di inserirlo in una difesa che vanta già i giovani Mancini, Ibanez e Kumbulla con Smalling che rivestirebbe il ruolo di chioccia grazie alla sua esperienza. I giallorossi con l'arrivo dello Special One possono mettere sul piatto un allenatore di livello internazionale con cui tanti giocatori vorrebbero lavorare e questa potrebbe rivelarsi una carta vincente per portare Ben White nella capitale.