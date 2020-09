Roma-Bayer Leverkusen, affare fatto per Schick: domani le visite mediche

Schick-Bayer Leverkusen, è fatta. Secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com, la Roma e il club tedesco hanno raggiunto l’accordo per la cessione del centravanti ceco, dopo la stagione della sua rinascita al Lipsia. Da giorni l’attaccante era virtualmente del club tedesco, con gli ultimi dettagli da limare per chiudere la trattativa. Un affare che si aggira sui 26 milioni di euro (la parte fissa dell’accordo) e ulteriori 2 di bonus da aggiungere (parte variabile della trattativa). Sono attesi ora i comunicati ufficiali delle due società in questione, con Schick che già da domani sarà impegnato nelle visite mediche di routine con il nuovo club.