Roma, Aarons è un pallino: contatti con il Norwich per il terzino che non si ferma mai

La Roma non molla la presa su Max Aarons. Il terzino destro del Norwich, in questi giorni impegnato con l’Under 21 dell’Inghilterra (ha giocato titolare nell’esordio con sconfitta contro la Svizzera) è ancora un obiettivo del club giallorosso: come riporta il Daily Telegraph, a Trigoria hanno preso informazioni con la dirigenza inglese per provare a portarlo in Italia la prossima estate dopo averci già provato nelle ultime sessioni di mercato.

La valutazione che ne fa il Norwich del classe 2000 è di 30 milioni di sterline, decisamente troppi per la Roma che però cercherà di abbassare le pretese spingendo sulla volontà del giocatore di fare il grande salto. Su di lui c’è l’interesse anche del Milan e delle big della Premier. Il Norwich è al primo posto in Championship a +8 sul Watford secondo ed è quindi a un passo dal ritorno tra i grandi. Per Aarons un campionato da insostituibile: 38 partite su 38 (un gol e tre assist), sempre in campo 90′ senza mai essere sostituito e neanche un infortunio. Su quella fascia è arrivato Reynolds che è un profilo simile all’inglese e ha appena rinnovato il contratto Karsdorp, mentre con Bruno Peres e Santon sarà addio.