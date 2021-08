Roma, a centrocampo si valuta anche Sergio Oliveira. Fazio dice no al Genoa

Mourinho, oltre a Zakaria e Loftus-Cheek, pensa anche al portoghese. Intanto l'argentino rifiuta i rossoblù

Il calciomercato della Roma, come tutti, entra nella fase finale e decisiva. I giallorossi sono attesi a quello che dovrebbe essere l'ultimo tassello da regalare a Mourinho, ovvero il centrocampista. Senza considerare poi la teorica (e non solo) necessità di un terzino destro. Secondo quanto riporta 'Il Messaggero', tra i nomi per la mediana Mourinho e Pinto stanno valutando anche Sergio Oliveira del Porto, già accostato con insistenza alla Fiorentina. Classe '92, il portoghese non è ovviamente l'unico profilo osservato e si aggiunge all'ormai noto Zakaria e Ruben Loftus-Cheek del Chelsea. In uscita, invece, resiste la grana Fazio: il difensore argentino ha detto no al Genoa.