Ritorno di fiamma per Rafael: se parte Fuzato può arrivare come terzo portiere

“Se la Roma dovesse aver bisogno di Rafael, perché no?“. Così Joao Santos, l’agente di Rafael, a febbraio aveva lasciato la porta aperta ai giallorossi dopo il mancato trasferimento. A gennaio infatti la Roma era stata vicina al portiere del Cagliari, ma la permanenza a Trigoria di Fuzato fece saltare tutto. Come riporta il sito tuttomercatoweb.com, il profilo del classe ’82 è tornato di moda in queste ultime settimane. Il giocatore piace per la sua esperienza, ha il contratto in scadenza, ma non è un nome su cui investire a lungo termine. Sicuramente Daniel Fuzato non resterà in giallorosso un altro anno a ricoprire ruolo di comprimario e potrebbe andare altrove per vivere una stagione da protagonista, a caccia di continuità. Per questo motivo il ds Petrachi è tornato a monitorare con grande attenzione la situazione di Rafael. Nelle prossime settimane si potrebbe parlare del rinnovo tra il brasiliano e la società di Giulini, ma se parte Fuzato può arrivare il 38enne.