Retroscena Under: a gennaio vicino al Milan in uno scambio con Suso

In questa stagione, soprattutto con gli arrivi di Mkhitaryan e Carles Perez, si sono un po’ perse le tracce di Cengiz Under. L’esterno turco potrebbe finire sul mercato, sparito dai radar dopo diverse prestazioni deludenti. Nei giorni scorsi si è parlato molto di un interessamento del Napoli di gattuso e un eventuale intreccio con Milik. Una cessione, quell’ex Basaksehir, che potrebbe essere quindi solo stata rimandata di pochi mesi. Come riporta ‘calciomercato.com’, infatti, a gennaio Under è stato molto vicino al Milan, in uno scambio con lo spagnolo Suso, che poi invece finito al Siviglia. Il suo addio potrebbe servire alla Roma per fare cassa e realizzare una plusvalenza: il Napoli si è fatto avanti, parlando con il suo agente.