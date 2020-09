Perotti ad un passo dal Fenerbahce: alla Roma circa tre milioni

Perotti-Fenerbahce, siamo agli sgoccioli. Secondo quanto riporta Daniele Longo di calciomercato.com, l’esterno argentino verrà ceduto alla squadra turca per 3 milioni di euro e guadagnerà un ingaggio di circa 2,5 milioni a stagione. Pronta a chiudersi dunque un’altra trattativa di mercato, con la Roma che continua a cedere gli esuberi per sistemare il bilancio. Perotti, tra l’altro, aveva riportato una lesione muscolare alla coscia durante l’ultima amichevole giocata alla Sardegna Arena contro il Cagliari di Di Francesco, dopo soli 13 minuti dal suo ingresso in campo.