Per Diawara la permanenza è più vicina: sfumano Valencia, Venezia e Galatasaray

Quasi tutte le società in corsa per Diawara sembrano ormai essersi tirate fuori. Per lui si preannuncia una permanenza a Roma salvo un'ultima opportunità di mercato che lo vedrebbe a Cagliari in cambio di Nandez

Redazione

Amadou Diawara sembra essere sempre più vicino ad una permanenza nella Capitale. Il centrocampista è da molte settimane al centro del mercato giallorosso in uscita ma dopo aver aperto alla cessione, molte piste sembrano essere sfumate. Il Valencia ha completato gli acquisti di Moriba e Gil e sembra lontano da un possibile nuovo acquisto, il Venezia non è mai stata una soluzione gradita al ragazzo che ha rifiutato l'offerta mentre il Galatasaray, la pista che sembra più plausibile, ha acquistato Pulgar dalla Fiorentina. L'ultima possibilità è il Cagliari in una trattativa che porterebbe Nandez in giallorosso. Le ultime ore di mercato potrebbero portare a questa soluzione che farebbe contente entrambe le società ma il tempo stringe e le difficoltà nel chiudere l'operazione non sono poche.