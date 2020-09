Paratici: “Non c’è un caso Dzeko per la Juve, non abbiamo fretta”

Il domino degli attaccanti non è ancora compiuto. La fumata bianca per l’arrivo di Milik a Roma per il momento non c’è e questo va a ripercuotersi anche sul mercato in uscita dei giallorossi mettendo in stand-by la trattativa con la Juve per Dzeko. Di questo parla il diesse bianconero a Sky Sport:

Come procede la trattativa Dzeko? Può essere slegata dall’affare Milik?

Diciamo che non c’è una situazione Dzeko, c’è una situazione attaccante per la Juve. Abbiamo bisogno di un centravanti, sappiamo cosa vogliamo e lavoriamo per questo. Lo facciamo con grande calma, mancano 15 giorni.

Dzeko però può arrivare a prescindere dall’affare tra la Roma e Milik?

Ripeto non c’è una situazione Dzeko, quindi ci sono altre situazioni in essere.

Pensabile che in settimana la Juventus possa avere il suo centravanti in settimana?

Come detto sappiamo dove vogliamo arrivare. Lavoriamo per avere un attaccante che insieme a Cristiano e Dybala formi il reparto. Abbiamo in testa gli obiettivi e li perseguiamo senza fretta.