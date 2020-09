Non solo Smalling: Roma e Manchester United parlano pure di Fred

Nei contatti tra Roma e Manchester United spunta anche il nome di Fred, centrocampista brasiliano in uscita dai “Red Devils” e possibile opportunità per la squadra giallorossa. Fonseca lo conosce bene, avendolo allenato durante l’esperienza allo Shakhtar Donetsk. Come riporta “Teleradiostereo”, il giocatore potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. La trattativa non è legata a quella per Chris Smalling, che la Roma proverà ad acquistare, stavolta a titolo definitivo, dopo l’ufficialità della cessione per Schick.