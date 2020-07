Napoli, non solo Under: piace anche Veretout. Si pensa al maxi-scambio con Milik

Roma e Napoli studiano un nuovo maxi-scambio di mercato. Dopo l’affare Manolas-Diawara concluso la scorsa estate, ora i due club sono in contatto per mettere in piedi un altra trattativa. Come riporta Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, sul piatto ci sarebbero Under e Veretout da una parte e Milik dall’altra. I due giallorossi piacciono da tempo ai campani, mentre l’attaccante polacco è in uscita (forte la concorrenza della Juventus).

Se Under è da tempo sul mercato, per la Roma Veretout è una pedina fondamentale. Nei giorni scorsi l’agente ha fatto sapere che il francese non ha intenzione di muoversi dopo un anno, ma con il bilancio che non lascia tranquilli non è escluso che possa essere sacrificato.