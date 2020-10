Milan, a breve si chiude per Dalot in prestito secco

Il Milan sorpassa la Roma nel testa a testa per Diogo Dalot del Manchester United. Secondo quanto riporta Sky Sport, i rossoneri sono ad un passo dal prestito secco del terzino portoghese, che ha scelto dunque la squadra di Stefano Pioli per il suo trasferimento. Nella formula per l’arrivo del classe ’97, comunque, non è prevista alcuna opzione per il suo riscatto. La Roma avrebbe voluto concludere per Dalot, inserendolo all’interno della trattativa per Smalling (altra trattativa in fase di stallo). La fascia destra della Roma, con Florenzi che inizia a già fare magie al Paris Saint Germain, si ritrova quindi sguarnita: Karsdorp, Santon e Bruno Peres non rappresentano infatti garanzie per Paulo Fonseca. Possibile che il club ora viri su Timothy Fosu-Mensah, sempre dei Red Devils.