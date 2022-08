Mercato, Tripi lascerà la Roma: possibile trasferimento all’estero

Filippo Tripi lascerà la Roma, lo riporta La Gazzetta dello Sport.. Il difensore, ex capitano della Primavera, è aggregato alla Prima Squadra, dove però non c’è possibilità di minutaggio. Il club giallorosso, così, sta cercando soluzioni per farlo giocare. L’intenzione è quello di mandarlo a farsi le ossa, dunque impostando un’operazione in prestito con diritto di riscatto.