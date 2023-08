Mercato Roma, vicino l’accordo con Zapata. Domani si decide per Paredes e Sanches

Sempre più vicina l'intesa con l'attaccante colombiano. Con l'Atalanta previsti nuovi contatti per chudere la trattativa già all'inizio della prossima settimana

La Roma ha bisogno di accelerare sul mercato. Secondo quanto riferito da Sky Sport, i giallorossi sarebbero vicini all'accordo con Duvan Zapata, che sembra ormai essere il prescelto per sostituire l'infortunato Abraham. Con l'Atalanta si proverà a chiudere già con l'inizio della nuova settimana, ma i bergamaschi prima di cedere il colombiano vorrebbero aspettare di prendere ufficialmente De Ketelaere dal Milan. Novità anche per quanto riguarda il centrocampo: domani sarà il giorno decisivo per Renato Sanches e Paredes, con l'ex Juventino che andrebbe a prendere il posto del partente Matic, direzione Rennes.