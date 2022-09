Mercato Roma, ufficiale il passaggio di Kluivert al Valencia

L'esterno d'attacco olandese si è trasferito in Spagna con la formula del prestito con diritto di riscatto

Ora è arrivata l'ufficialità: Justin Kluivert è un nuovo giocatore del Valencia. L'esterno olandese arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 15 milioni di euro dalla Roma. L'olandese è arrivato in serata in Spagna rilasciando queste dichiarazioni: "Sono felice di essere qui. E' un grande club, senza dubbio". L'ufficialità del contratto depositato arriva dal sito web de La Liga. Contestualmente, tra Kluivert e la Roma è stato firmato un nuovo contratto fino al 2025 (vista la sua precedente scadenza nel 2023).