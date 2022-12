Mercato, Roma tra le big interessate a Kiwior: a giugno si va verso l’asta

La Roma dovrà necessariamente rinforzare la difesa, soprattutto in caso di addio di Smalling, che ha ancora il contratto in scadenza. Tra i nomi accostati c'è anche quello del polacco Kiwior, compagno di nazionale di Zalewski ed eliminato al Mondiale dalla Francia agli ottavi. Come riporta 'La Nazione', la sua valutazione è schizzata a più di 20 milioni ed è probabile che si vada incontro a un'asta l'estate prossimo. Il giocatore dello Spezia interessa ai giallorossi, ma anche a Milan, Napoli, Juventus e West Ham.