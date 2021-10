Mercato Roma: su Mayoral anche Betis Siviglia e Levante

La Fiorentina che da tempo segue il centravanti spagnolo, ha due rivali in Liga

Nonostante il parere negativo di Mourinho, che ha detto di non volerne fare a meno, Borja Mayoral è pronto a fare le valigie e a cambiare club a gennaio. L'attaccante spagnolo della Roma, in prestito dal Real Madrid, non sta trovando spazio sufficiente e spinge per una nuova avventura. Sul 24enne c'è la Fiorentina, da tempo interessata al giocatore, ma non è da escludere un ritorno in Spagna: secondo quanto riporta La Nazione anche Betis Siviglia e Levante vogliono il giocatore.