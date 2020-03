Mercato Roma, su Boga piomba il Napoli. E Petagna può lasciare subito gli azzurri

Mentre la Serie A è alle prese con l’allarme coronavirus e i club provano a concentrarsi esclusivamente sul campo e la ripresa del campionato, un pensiero corre anche al mercato estivo. Uno dei possibili obiettivi della Roma è Boga. L’attaccante del Sassuolo è stato accostato alla maglia giallorossa nelle scorse settimane, le sue ottime prestazioni non sono passate inosservate. Il giovane esterno, però, interessa anche al Napoli. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, la società partenopea dovrà vedersela con il Chelsea, che detiene ancora un diritto di riacquisto per 15 milioni. Per regalare un esterno a Gennaro Gattuso, il presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto ad intavolare una trattativa per Boga, che rappresenta un profilo molto gradito al patron come al ds Giuntoli. Nell’attacco azzurro, dal prossimo anno, giocherà anche Andrea Petagna, seguito a lungo dalla Roma a gennaio nell’ottica del vice-Dzeko. Il bomber classe ’95, che è rimasto alla Spal fino alla fine della stagione, potrebbe però non restare al ’San Paolo’. Tra le ipotesi, infatti, visto anche il possibile addio di Milik, c’è anche quello di offrirlo al Torino per arrivare a Belotti. Dunque anche lui, nonostante l’acquisto già ufficiale da parte del Napoli, potrebbe essere sacrificato per rifondare l’attacco.