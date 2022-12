Mercato Roma, sfuma Bereszynski: è ad un passo dal Napoli

Bartosz Bereszynski non vestirà la maglia della Roma. Come riportato da Sky, Sampdoria e Napoli sono molto vicini a chiudere l'accordo per lo scambio di prestiti che porterà il polacco e Contini (portiere in prestito al club blucerchiato) nello scacchiere di Luciano Spalletti e Zanoli a Genova. Sfuma dunque la possibilità di vederlo nella Capitale dopo le voci di mercato delle scorse settimane che lo accostavano alla Roma come possibile sostituto del partente Rick Karsdorp.