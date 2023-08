Mercato Roma, se parte Matic tutto su Paredes: vicina l’intesa con il giocatore

In casa Roma continua a tenere banco il caso Matic. Il serbo è sempre più in orbita Rennes e proprio per questo Tiago Pinto si sta cautelando con dei possibili sostituti. Come riportato da Relevo, il nome caldo è sempre quello di Leandro Paredes con il quale l'intesa per l'ingaggio in fase avanzata. Manca ancora l'accordo tra i due club con il PSG che non ha ancora dato il via libera alla cessione (così come per Renato Sanches). L'anno scorso l'argentino, oltre ad aver alzato la Coppa del Mondo, ha giocato 35 partite realizzando 1 gol e 2 assist con la maglia della Juventus. Per lui si tratterebbe di un ritorno a Trigoria dopo la doppia parentesi tra il 2014 e il 2017 con in mezzo il prestito all'Empoli.