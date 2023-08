Mercato Roma, ritorno di fiamma tra Morata e la Juventus: c’è l’ok del giocatore

Non sono ore facili queste per il mercato della Roma. Con Scamacca sempre più in direzione Inter e la trattativa per Marcos Leonardo un po' ferma, insidie arrivano anche dal tentativo della Juventus per Alvaro Morata, altro obiettivo giallorosso. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il direttore sportivo Giuntoli si è messo in contatto direttamente con l'attaccante spagnolo per fargli strappare un sì ad un eventuale ritorno a Torino. La risposta da parte del giocatore è stata affermativa. Morata vuole tornare in Serie A e il rapporto con la Juventus è sempre rimasto ottimo. La carta Morata potrebbe essere un'alternativa alla difficile operazione che porta a Lukaku. La Roma, invece, continua a monitorare la situazione consapevole delle complicate richieste economiche dell'Atletico Madrid, 21 milioni, e del giocatore stesso.