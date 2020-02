Mercato Roma, Raiola: “Milan diviso sul rinnovo a Bonaventura, magari cercheremo altre strade…”

Bonaventura torna ad essere un’idea per la Roma. Il centrocampista del Milan sta trovando poco spazio con Pioli nonostante fosse rientrato bene dall’infortunio e ha il contratto in scadenza a giugno. Un dettaglio non da poco che ha attirato su di lui l’attenzione di alcuni club di Serie A, tra cui quello giallorosso. Di questo ha parlato l’agente Mino Raiola nei giorni scorsi: “Jack sta vivendo un momento difficile ma la sua qualità non si discute. Può darsi che nel Milan ci sia una divisione tra qualcuno che vuole il rinnovo e altri che non lo vogliono. Chissà, magari cercheremo altre strade…”. In stagione Bonaventura ha giocato 17 partite per un totale di 900′, segnando tre gol (a Napoli e Bologna in campionato e al Torino in Coppa Italia).