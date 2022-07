Mercato Roma, PSG e Tottenham su Zalewski: sondaggi rispediti al mittente

In particolare, Antonio Conte, tecnico degli Spurs, stravede per il giocatore giallorosso

Il PSG e il Tottenham sono interessate a Nicola Zalewski. In particolare, Antonio Conte, tecnico degli Spurs, stravede per il giocatore della Roma. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, ci sono stati dei sondaggi per l'esterno giallorosso negli ultimi giorni, rispediti prontamente al mittente dalla società capitolina. La Roma considera il polacco una pedina fondamentale per costruire il futuro della squadra e non se ne vuole assolutamente privare.