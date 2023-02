Mercato Roma, c’è l’offerta del Galatasaray per Zaniolo: 22 milioni e 3,5 di ingaggio

Continua la trattativa tra il Galatasaray e la Roma per Nicolò Zaniolo. Il club turco, secondo Sky Sport, ha inviato a Trigoria un'offerta di circa 22 milioni e 3,5 milioni di ingaggio al giocatore. La proprietà della Roma sta decidendo se accettare o meno (il mercato turco chiuderà l’8 febbraio). Intanto Zaniolo ha aperto totalmente al trasferimento in Turchia, e su Instagram è spuntato un suo "like" al post che commemora il gol di Mertens nella sfida contro il Trabzonspor. Occhio quindi alle prossime ore: la fumata bianca tra i turchi e la Roma sarebbe sempre più vicina.