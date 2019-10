Il calciomercato di gennaio è ancora lontano, ma la Roma pensa già al futuro. Come riporta TMW, alcuni osservatori giallorossi sono stati avvistati al seguito dell’Olanda. Il nome attenzionato sarebbe quello di Joel Veltman, terzino dell’Ajax che ha giocato tutta la gara contro la Bielorussia vinta per 2 a 1 dagli olandesi. Allo stadio erano presenti anche uomini di Juventus e Atalanta. Il calciatore classe 1992 è in scandenza nel 2021.