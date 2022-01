Mercato Roma, ok il riscatto di Pau Lopez: 20 presenze col Marsiglia

Nel casse di Trigoria entreranno 12 milioni

In questo momento sta andando in scena in Ligue 1 la partita tra Bordeaux e Marsiglia. La buona notizia per la Roma è la titolarità di Pau Lopez che con la presenza di oggi raggiunge il ventesimo gettone in stagione, utile a far scattare il riscatto del portiere. Lo spagnolo è quindi definitivamente un giocatore dell'Olympique. Nel casse di Trigoria entreranno 12 milioni, uniti ai 720 mila già incassati per l'inizio del prestito. Il classe 94', arrivato nella Capitale per 23 milioni di euro (portiere più caro della storia del club), lascia la Roma dopo due stagioni condite da 53 presenze.