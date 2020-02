Quello di Dries Mertens resta il nome forse più caldo e chiacchierato per la Roma in vista della prossima stagione. La situazione del belga è ancora in divenire: il suo contratto scadrà a giugno prossimo e per rinnovarlo ha chiesto 7,5 milioni di euro all’anno per le prossime due stagioni. Come riporta ‘La Gazzetta Sportiva’, di suo, De Laurentiis non andrà oltre i 4 milioni a stagione, più 1 di bonus, per i prossimi 2 anni. L’impressione e che le strade si divideranno.