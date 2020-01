Alessandro Lucci, agente del capitano della Roma Alessandro Florenzi, ha parlato in merito ad una possibile trattativa tra il club giallorosso e l’Inter per portare a Milano il suo assistito. Intercettato da Calciomercato.it all’uscita della sede nerazzurra, l’agente ha spiegato: “Non abbiamo parlato di Florenzi con l’Inter”. Una risposta secca ai tanti rumors di mercato, che vedevano protagonista il numero 24 della Roma, che si sono susseguiti in questi mesi.