Mercato Roma, Mourinho non cambia i piani del Tottenham: è Zaniolo l’erede di Eriksen

Nicolò Zaniolo ha giurato amore alla Roma. “Bacerò la maglia a ogni gol”, ha promesso il talento giallorosso. Non solo, il classe ’99, che ha trovato i primi gol con la Nazionale, ha allontanato anche le sirene inglesi, che dall’anno scorso continuano a suonare. Arrivano soprattutto da Londra, sponda Tottenham: agli ‘Spurs’ il momento è particolare, con il cambio di allenatore e l’arrivo di José Mourinho. L’avvicendamento in panchina, però, non ha affievolito l’interesse per Zaniolo: come riporta il tabloid ‘Express’, il club inglese vuole ancora acquistare la stellina della Roma. Non solo, perché su di lui ci sono anche altri top club europei come Manchester United e PSG. Zaniolo piaceva a Pochettino, ma anche con lo ‘Special One’ resta nel mirino: a gennaio il Tottenham ha intenzione di tornare sul mercato e il gioiellino giallorosso è stato individuato come l‘erede ideale di Eriksen, che l’estate prossima lascerà a parametro zero.