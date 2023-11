Mercato Roma, il futuro di Abraham è in bilico: sirene dalla Premier per l’inglese

L'inglese è ancora ai box per l'infortunio al legamento crociato ma potrebbe essere il sacrificato della società per raggiungere Lukaku. Anche altri club sono interessati al numero 9 giallorosso e la sua permanenza è in dubbio

Tammy Abraham sta facendo di tutto per tornare presto a disposizione di Mourinho e compagni dopo il brutto infortunio arrivato nell'ultima gara della scorsa stagione. La Roma, però, come riportato da calciomercato.com, sta valutando anche l'effettiva utilità del numero 9 giallorosso. L'attaccante inglese, infatti, potrebbe essere il sacrificato scelto dalla società per ottenere i soldi utili ad acquistare a titolo definitivo Lukaku. Tammy ha diversi estimatori soprattutto in Premier League e anche un possibile inserimento nella trattativa con il Chelsea per la riconferma di BigRom non sarebbe da escludere. Già prima del ko al legamento del crociato, erano diverse le voci che vedevano l'inglese lontano dalla Capitale, poi però lo stop fisico ha cambiato i piani della dirigenza. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Sicuramente bisognerà valutare come e quando rientrerà Abraham. Poi si potrà ragionare su una possibile cessione o su una sua, forse più difficile, permanenza in giallorosso.