Mercato Roma, dall’Olanda: Gravenberch verso il rinnovo con l’Ajax

Si complica per la Roma la pista che porta a Ryan Gravenberch. Il talento dell’Ajax è uno degli obiettivi della prossima finestra di mercato del club giallorosso, ma come riporta De Telegraaf l’entourage del giocatore e la società olandese sono fiduciosi di trovare un accordo per il rinnovo di contratto. Le parti ne parlano da tempo e i dialoghi si sono interrotti solo a causa del coronavirus. Appena l’emergenza sarà terminata, si tornerà a discuterne. Ma ora l’Ajax è convinta di poter trattenere il classe 2002.