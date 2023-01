Mercato Roma: Frattesi o Lukic per il centrocampo, ma serve una cessione

Il mercato di gennaio è alle porte, domani c'è il via della sessione di riparazione. Pinto si guarda intorno e vuole regalare un centrocampista a Mourinho. I nomi sono sempre quelli di Lukic e Frattesi. Per il primo il Torino chiede solo soldi senza scambio di giocatori. Discorso differente per il calciatore del Sassuolo: nella trattativa potrebbero entrare Volpato e Bove. Secondo quanto riportato da Sky serve prima una cessione. Potenziali entrate potrebbero essere rappresentate dalle cessioni di Shomurodov e Karsdorp. Solo in quel caso arriverà il rinforzo chiesto da Mou.