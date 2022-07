Mercato Roma, duello fra Sampdoria e Bologna per Villar

Gonzalo Villar lascerà la Roma, non ha convinto Mourinho lo scorso anno e non verrà neanche convocato per il ritiro. Il centrocampista spagnolo è tornato nella capitale dopo il prestito al Getafe e adesso deve trovarsi una nuova squadra. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport ci sono due società del campionato italiano interessate al calciatore: La Sampdoria e il Bologna. Entrambi i club vorrebbero prendere Villar in prestito mentre la Roma punta a cedere il numero 8 a titolo definitivo.