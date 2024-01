Mercato Roma, dall’Inghilterra: senza Mourinho a rischio il riscatto di Lukaku

L'esonero di José Mourinho e il successivo annuncio di Daniele De Rossi ha scosso il mondo Roma. Lo Special One ha abbandonato Trigoria tra le lacrime dei tifosi e i giocatori lo hanno salutato. "Grazie Boss" ha scritto Lukaku. Il centravanti belga aveva scelto di venire nella Capitale ad agosto dopo la chiamata del mister portoghese. Secondo quanto riportato da il Sun la permanenza del numero 90 a Roma è a serio rischio. Il tabloid inglese scrive che senza Mourinho difficilmente Romelu resterà in giallorosso e il club non spenderà i 37 milioni di euro che servono per il riscatto. Il gigante belga finirà l'annata e si è già messo a disposizione di De Rossi, ma difficilmente nella prossima stagione sarà ancora a Trigoria.