Mercato Roma, dall’Inghilterra: occhi su Kolasinac come erede di Kolarov. Duello con il Napoli

La Roma punta il calciomercato di gennaio. Per Petrachi è cominciata la missione rinforzi, con diversi nomi sul piatto soprattutto in attacco. Non solo il vice-Dzeko, però, dal momento che in Inghilterra parlano dell’interesse giallorosso per Sead Kolasinac. Secondo ‘Sky Sports’, infatti, sia la Roma che il Napoli vorrebbero il terzino bosniaco attualmente all’Arsenal. Il club azzurro punterebbe a un traferimento già nella sessione invernale mentre i giallorossi avrebbero in mente di acquistare Kolasinac solo in estate, quando dovranno sostituire il 34enne Kolarov, in scadenza di contratto. L’esterno bosniaco ha giocato 14 partite fino ad ora, era la prima scelta di Emery e ora bisognerà valutare se sarà lo stesso anche con il nuovo manager Arteta.