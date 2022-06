Mercato Roma, dalla Turchia: Mourinho pensa a Akgun. Anche Montella lo promuove

Si avvicina a grandi passi l'inizio della sessione estiva del calciomercato e la Roma continua a sondare varie piste per costruire una rosa competitiva in vista del prossimo anno. Secondo quanto riporta il portale 'Tumspor', Mourinho avrebbe messo gli occhi su Yunus Akgun, talento classe 2000 da 9 reti e 17 assist con la maglia dell'Adana Demirspor dove è in prestito dal Galatasaray. Club allenato da Montella che secondo il media turco lo avrebbe promosso durante una conversazione avuta proprio contro lo Special One definendolo un'ala destra mancina dal grande potenziale. Dalla Turchia si dice che il giocatore potrebbe arrivare in caso di addio di Zaniolo.