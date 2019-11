Mercato Roma, dalla Turchia insistono: Il Fenerbahce punta Kolarov a gennaio

In Turchia, il possibile trasferimento di Kolarov dalla Roma al Fenerbahce continua a essere un argomento caldo. Secondo Fotomac, con l’arrivo dei giallorossi a Istanbul per la sfida con il Basaksehir, le due dirigenze hanno potuto approfondire l’argomento di una possibile cessione già a gennaio. Con il contratto in scadenza nel 2020, il terzino potrebbe essere ceduto dalla Roma per monetizzare.

A Trigoria però sono da tempo cominciati i discorsi per un prolungamento del contratto di Kolarov. Fienga e Petrachi hanno già parlato con il numero 13, anche quest’anno un insostituibile, ragionando su un prolungamento di un anno con opzione per il secondo. Sul piatto anche la possibilità di un futuro da dirigente. Kolarov ama Roma (come dimostra anche il tatuaggio del Colosseo sul braccio) e per questo motivo sarebbe felice di restare ancora per molto tempo.