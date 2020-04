Mercato Roma, dalla Francia: Juve in pole per Pellegrini, ma il PSG prepara l’assalto

Lorenzo Pellegrini si prepara a essere l’uomo più corteggiato nella rosa della Roma. I giallorossi sono al lavoro per il rinnovo di contratto, soprattutto da risolvere ci sarà la questione legata alla clausola rescissoria di 30 milioni che continua a costituire un pericolo per il futuro a Trigoria del classe ’96. Come riporta ‘le10sport.com’, il PSG starebbe preparando l’assalto per Pellegrini, mai uscito dai radar dei parigini che lo seguono dal 2017. Leonardo sta cercando un centrocampista con le sue caratteristiche, magari a un prezzo contenuto come quello della clausola attualmente presente nel suo contratto e che sarà attiva per il mese di luglio. Per il PSG, la pista che porta al giocatore ex Sassuolo è calda e non è escluso che si verifichi un assalto in estate. Sul giocatore della Roma, però, è molto forte anche la Juventus, che sarebbe ben posizionata nella corsa a Pellegrini. I bianconeri sarebbero al momento in pole, anche se in ogni caso ci sarà da convincere il calciatore, legatissimo ai colori giallorossi. Che ad ora sembra una vera e propria impresa.