Mercato Roma, dal Portogallo: Fonseca spinge per Tiquinho Soares

Nonostante le competizioni bloccate, si continua a lavorare a Trigoria per il futuro della Roma. Secondo quanto riporta il portale del quotidiano sportivo portoghese A Bola Tiquinho Soares sarebbe stato individuato come rinforzo numero uno da Fonseca per la squadra del futuro. L’attaccante del Porto andrà in scadenza il prossimo anno e la dirigenza giallorossa conta di riuscire a strapparlo ai Dragões per una cifra inferiore rispetto alla clausola rescissoria di 40 milioni. I portoghesi infatti non possono rischiare di perdere a costo zero uno dei calciatori più talentuosi e importanti di tutta la rosa.