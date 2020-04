Mercato Roma, Bonaventura nel mirino: pronto un triennale da 2 milioni

Le voci di mercato cominciano a farsi sentire in questo periodo di stop forzato, soprattutto a centrocampo e in attacco. Nei giorni scorsi si è parlato di Pedro e Gotze, suggestioni a costi ridottissimi così come sarebbe Giacomo Bonaventura. La mezzala del Milan è in scadenza 2020, può firmare a parametro zero con qualsiasi squadra e la Roma lo ha individuato come uno dei possibili rinforzi, occasioni da non farsi sfuggire. Come riporta ‘calciomercato.com’, l’obiettivo dei giallorossi è convincere l’ex Atalanta offrendo un contratto di tre anni a 2 milioni di euro stagionali, bonus compresi. Sul giocatore ci sono anche altre squadre di Serie A, in primis Fiorentina e Torino.