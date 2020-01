Mercato Roma, affare fatto per Carles Perez: c’è l’ok del giocatore, è atteso nella capitale

A poche ore dal derby, la Roma chiude un altro colpo di mercato. Si tratta di Carles Perez, esterno del Barcellona sostituto di Zaniolo dopo il brutto infortunio con la Juve. Il classe ’98 sarà con ogni probabilità il rinforzo per Fonseca e arriverà in prestito con obbligo di riscatto a condizioni piuttosto facili. Come riporta ‘Sky Sport’, infatti, la cifra si dovrebbe aggirare intorno ai 12-13 milioni di euro: mancava solo l’ok del calciatore e ora la Roma ha trovato anche l’accordo sull’ingaggio. A questo punto si attende solo il suo arrivo nella capitale.